Нападение на журналистку "Эхо Москвы": в сеть выложили новое видео

В сеть выложили новое видео с мужчиной, который напал на ведущую "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, снятое камерами наблюдения в редакции российского СМИ.

На ролике видно, как нападавший – Борис Гриц – идет по корридору и заходит в комнату с Фельгенгауэр.

Спустя некоторое время она выбегает из этой комнаты, в соседнюю – к коллегам, прижимая рукой рану на шее.

Видео нападения на Фельгенгауэр pic.twitter.com/BOkqRvjZtM — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) October 30, 2017

Дополняется…