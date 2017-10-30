Нападение на журналистку "Эхо Москвы": в сеть выложили новое видео

1761 просмотр
Понедельник, 30 октября 2017, 16:54

В сеть выложили новое видео с мужчиной, который напал на ведущую "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, снятое камерами наблюдения в редакции российского СМИ.

На ролике видно, как нападавший – Борис Гриц – идет по корридору и заходит в комнату с Фельгенгауэр.

Спустя некоторое время она выбегает из этой комнаты, в соседнюю – к коллегам, прижимая рукой рану на шее.

Дополняется…

Темы: Росcия СМИ скандал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Норвегии посадили 17-летнего россиянина, задержанного с бомбой 30 октября 2017, 14:02
Почти половина украинцев хотят виз и закрытой границы с РФ – опрос 30 октября 2017, 13:04
Россияне вели переговоры о похищении украинских пограничников - источник 30 октября 2017, 11:16
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Стали известны подробности обвинений против Манафорта
Манафорт сдался ФБР
Климкин объяснил, в чем разница между Крымом и Каталонией
Общий госдолг Украины превысил 2 триллиона
Все новости
TEDx

12 истин, которым не возразишь: опыт с высоты 63 лет

made in Ukraine

Коллекция теплых свитеров от Юлии Савостиной

афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве на выходных