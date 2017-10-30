БПП заявила о победе на выборах в теробщины
Партия "БПП "Солидарность"заявила, что по предварительным подсчетам результатов выборов во вновь объединенных общинах, которые состоялись 29 октября, получила "убедительное большинство"среди избранных председателей ОТГ.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Сообщается, что победу одержали 111 кандидатов от БПП, это более 55% от общего количества избранных глав.
"Больше общин кандидаты от "БПП "Солидарность" возглавят в Днепропетровской области - 17, Волынской области - 14, Черкасской - 8, Винницкой - 7, Харьковской - 7, Ивано-Франковской - 7, Львовской - 7 ", - говорится в сообщении.
"Результаты других партий: кандидаты от ВО "Батькивщина" по предварительным данным лидируют в 12 ОТГ, "Аграрной партии"- в 5 ОТГ, партии "Наш край" - в 5 ОТГ, "За конкретные дела"- в 3 ОТГ, "УКРОП", "Радикальная партия" и "Сила людей" - по 1 ОТГ", - сообщают в партии.
Также добавляют, что представители "БПП "Солидарность" победили в большинстве регионов.
"В частности, в Харьковской и Тернопольской областях партия "БПП "Солидарность" показала 100-процентный результат. Во всех ОТГ, где проходили первые выборы, победили ее кандидаты ", - отмечают в пресс-службе политсилы.
В БПП сообщают, что больше всего общин их кандидаты возглавят в Днепропетровской области - 17, Волынской области - 12, Черкасской - 8, Винницкой - 7, Харьковской - 7, Ивано-Франковской - 7 и Львовской - 7.
Кроме того добавляют, что партия получила 115 мандатов, или более 24% по депутатам городских ОТГ, которые избирались по партийным спискам.
Как известно, 29 октября состоялось голосование на первых местных выборах в 202 объединенных территориальных общинах.
Сообщалось, что в них примут участие более 1 миллиона 330 тысяч человек, то есть около 4 процентов всех избирателей Украины.
Ранее ВО "Батькивщина" заявила, что одержала победу на выборах в объединенных территориальных общинах с результатом 31%.
Национальная полиция открыла 10 уголовных производств в день выборов в объединенные территориальные общины, из них 4 – по факту подкупа избирателей.
Украинская правда
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