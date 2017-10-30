Путин пожаловался, что у россиян отбирают "биологический материал"

4681 просмотр
Понедельник, 30 октября 2017, 17:53

Президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранцы собирают в России биологический материал местного населения.

Об этом он сообщил в понедельник на заседании Совета по правам человека, пишет "Газета.ru".

Директор "Российского общественного института избирательного права" Игорь Борисов сообщил Путину, что некие иностранные силы якобы "фиксируют образы" граждан, пришедших на выборы.

"По поводу того, что образы наших граждан, избирателей собирают и как-то используют. Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем, по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делается", — сказал в ответ на это Путин.

Он добавил, что такая деятельность ведется "целенаправленно и профессионально".

"Мы такой вот объект очень большого интереса", — сделал вывод президент.

Темы: Путин Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
РФ запустила 4 баллистические ракеты, Путин лично руководил испытаниями 27 октября 2017, 14:42
Путин и К° накопили 24 миллиарда долларов – расследование 25 октября 2017, 14:12
У Путина отреагировали на слова Собчак о Крыме 25 октября 2017, 13:19
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Стали известны подробности обвинений против Манафорта
Манафорт сдался ФБР
Климкин объяснил, в чем разница между Крымом и Каталонией
Общий госдолг Украины превысил 2 триллиона
Все новости
перечень МОЗ

Бесполезные лекарства при гриппе и ОРВИ, и что делать, если уже заболел

дизайн

Киевский Orang+Utan попал в топ лучших интерьеров кафе

афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве на выходных