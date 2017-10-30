На Киевщине обстреляли авто Амины Окуевой, она погибла

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Понедельник, 30 октября 2017, 21:02
Апостроф

На железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Об этом сообщил Антон Геращенко в Facebook.

"Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", - написал Геращенко.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Туда выехал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева совершали нападение. Как известно, 1 июня 2017 в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

По предварительной информации, нападающий назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама - тогда Амина выстрелил в ответ.

Раненых Осмаев и нападающего отправили в больницу.

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова. Нападающему на добровольцев объявлено подозрение.

По мнению Окуевой, нападение на Осмаева совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

Темы: убийство Киевская область
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