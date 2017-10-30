Главные новости дня – за 60 секунд

Расстрел автомобиля Амины Окуевой, Манафорт пришел сдаваться в ФБР, госдолг Украины растет, а Колесников купил кондитерскую фабрику в России – новости, которые обсуждали 30 октября.

Об Осмаеве и Окуевой, На железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла. "Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", - написал Геращенко.

О Манафорте. Бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт пришел сдаваться в Федеральное бюро расследований США.

Манафорта обвиняют в заговоре против Соединенных Штатов, заговоре с целью отмывания денег, в исполнении незаконных услуг агента для иностранных заказчиков, лживые заявления и отказе подавать отчеты об иностранных банковских и финансовых счетах.

При этом, Манафорт и его партнер Ричард Гейтс не признают себя виновными.

Если его вину докажут, Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы. Гейтсу, грозит до 70 лет заключения.

А президент США Дональд Трамп призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон после того, как против экс-руководителя его избирательной кампании было выдвинуто обвинение по 12 пунктам, в том числе в заговоре против Соединенных Штатов.

О похищенных пограничниках. Исчезновение украинских пограничников было спецоперацией россиян, соответствующие переговоры российской стороны были зафиксированы в течение двух месяцев до похищения украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

О госдолге Украины. Совокупный государственный долг Украины в сентябре вырос на 0,62%, или на 470 миллиона долларов до 77,03 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

О "Конти" Колесникова. Украинский производитель сладостей "Конти" Бориса Колесникова договорился о покупке кондитерской фабрики "Красная заря" в российском Иванове.

О "харьковском стрелке". Полицейские задержали в Харьковской области подозреваемого в обстреле и ранении трех человек.

О погоде. Вследствие дождя, мокрого снега и порывов ветра в ночь с 29 на 30 октября обесточены 389 населенных пункта в 10 областях Украины.