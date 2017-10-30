Окуеву и Осмаева расстреляли из автоматического оружия

Неизвестные вечером 30 октября в Киевской области расстреляли Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева из автоматического оружия.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде".

Он отметил, что жизни мужа убитой Амины Окуевой - Адама Осмаева ничего не угрожает. Его отвезли в больницу, где сейчас оперируют, у него тяжелое ранение ноги.

Также спикер Нацполиции Украины заявил, что полиция Киевской области собирается открыть уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство).

полиция возле места убийства Украинская правда

полиция возле места убийства Украинская правда

Как известно, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции и глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Также Нацполиция сообщила о введении плана-перехвата "Сирена" в Киевской области в связи с убийством.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева совершали нападение.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

Нападавшему объявлено о подозрении.

Тогда Окуева считала, что на Адама Осмаева совершил нападение опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.