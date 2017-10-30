Пуля попала Амине Окуевой в голову - Осмаев

Муж убитой Амины Окуевой Адам Осмаев рассказал, что во время обстрела пуля попала женщине в голову и он не успел ее спасти.

Об этом он заявил в интервью LB.

Осмаев рассказал, что именно он был за рулем. В машине были он и Амина Окуева, они ехали домой. Когда начался обстрел, он пытался проехать "сколько мог". После этого он пытался оказать жене первую помощь, но не смог.

По его мнению нападение, совершенное 30 октября, связано с предыдущими покушениями на супругов и нардепа Игоря Мосийчука.

Adam Osmayev speaks after wife Amina Okuyeva killed in shooting. He was driving when bullet struck her in the head. https://t.co/mTV8v0l8oF — Christopher Miller (@ChristopherJM) October 30, 2017

Как известно, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции и глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Также Нацполиция сообщила о введении плана-перехвата "Сирена" в Киевской и соседних областях в связи с убийством.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева совершали нападение.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

Нападавшему объявлено о подозрении.

Тогда Окуева считала, что на Адама Осмаева совершил нападение опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.