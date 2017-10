Пуля попала Амине Окуевой в голову - Осмаев

Муж убитой Амины Окуевой Адам Осмаев рассказал, что во время обстрела пуля попала женщине в голову и он не успел ее спасти.

Об этом он заявил в интервью LB.

Осмаев рассказал, что именно он был за рулем. В машине были он и Амина Окуева, они ехали домой. Когда начался обстрел, он пытался проехать "сколько мог". После этого он пытался оказать жене первую помощь, но не смог.

По его мнению нападение, совершенное 30 октября, связано с предыдущими покушениями на супругов и нардепа Игоря Мосийчука.

Adam Osmayev speaks after wife Amina Okuyeva killed in shooting. He was driving when bullet struck her in the head. https://t.co/mTV8v0l8oF