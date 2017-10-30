Окуева и Осмаев отказались от охраны - Нацполиция

Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев отказались от охраны после предыдущей атаки 1 июня 2017.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде".

"После того, как истек срок предоставления госохраны, они отказались от охраны после нескольких месяцев с момента инцидента", - рассказал Тракало.

Причины отказа супругов от охраны неизвестны.

Как известно, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Адам Осмаев рассказал, что во время обстрела пуля попала женщине в голову и он не успел ее спасти.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции и глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Также Нацполиция сообщила о введении плана-перехвата "Сирена" в Киевской и соседних областях в связи с убийством.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева совершали нападение.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

Нападавшему объявлено о подозрении.

Тогда Окуева считала, что на Адама Осмаева совершил нападение опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.