В 2016 году рекордно вырос уровень углекислого газа в атмосфере - отчет

В прошлом году уровень диоксида углерода в воздухе вырос на 50% больше, чем в среднем за последние 10 лет.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО).

В 2016 году средняя концентрация углекислого газа достигла 403,3 ppm (миллионных частиц).

По информации ВМО, значительный рост уровня СО2 вызван деятельностью человека и изменением климата.

"Это самый большой рост, который мы наблюдали за те 30 лет, как у нас есть эта сеть исследований", - рассказала руководитель программы по наблюдению за мировой атмосферой Оксана Тарасова.

Авторы отчета предупреждают - быстрый рост показателей углекислого газа может спровоцировать "непредсказуемые изменения в климатической системе, что приведет к экологическим и экономическим сбоям".