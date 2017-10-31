В 2016 году рекордно вырос уровень углекислого газа в атмосфере - отчет

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Вторник, 31 октября 2017, 03:49

В прошлом году уровень диоксида углерода в воздухе вырос на 50% больше, чем в среднем за последние 10 лет.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО).

В 2016 году средняя концентрация углекислого газа достигла 403,3 ppm (миллионных частиц).

По информации ВМО, значительный рост уровня СО2 вызван деятельностью человека и изменением климата.

"Это самый большой рост, который мы наблюдали за те 30 лет, как у нас есть эта сеть исследований", - рассказала руководитель программы по наблюдению за мировой атмосферой Оксана Тарасова.

Авторы отчета предупреждают - быстрый рост показателей углекислого газа может спровоцировать "непредсказуемые изменения в климатической системе, что приведет к экологическим и экономическим сбоям".

Темы: экология
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