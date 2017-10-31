"Мемориал" опубликовал новый список политзаключенных РФ - 117 человек

465 просмотров
Вторник, 31 октября 2017, 04:59

Российский правозащитный центр "Мемориал" обновил список политзаключенных в России.

Об этом сообщает официальный сайт центра.

Правозащитники отмечают, что большинство осужденных - мусульмане, которых обвинили в причастности к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

"Мемориал" подчеркивает, что среди политических заключенных много украинцев: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клих и другие.

Также сообщается, что в прошлогоднем списке было 102 человека.

Темы: Росcия политзаключенные
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Парубий призывает Евронест усилить санкции против РФ 31 октября 2017, 04:25
Украина в ООН призвала поддержать суд, который расследует агрессию РФ 31 октября 2017, 00:02
РФ должна вывести свои силы из Донбасса, чтобы туда зашли миротворцы ООН - Волкер 30 октября 2017, 19:09
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
"Мемориал" опубликовал новый список политзаключенных РФ - 117 человек
Парубий призывает Евронест усилить санкции против РФ
Манафорт фигурирует в двух расследованиях ГПУ – прокурор
Окуева и Осмаев отказались от охраны - Нацполиция
Все новости
дерибан

Жить по-новому: "маски-шоу" у защитников леса

фетизм

Почему некоторых людей дискриминируют из-за лишнего веса

бренд

Авторы Instagram "Киевской перепички" – о том, зачем все это