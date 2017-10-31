Погода на вторник: похолодание, мокрый снег с дождем

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Вторник, 31 октября 2017, 07:19
Погода на 31 октября
Гидрометцентр

Во вторник, 31 октября, в Украине ожидается прохладная погода с дождями и мокрым снегом.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, теплее всего будет на юге  до +10, холоднее  на севере и в центре: 4.
В Киеве также ожидается дождливая погода  до +5.

Как известно, в воскресенье, 29 октября, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о сильном ветре и ливнях, через которые ожидается повышение уровня воды в реках.

Темы: погода Украина Киев
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