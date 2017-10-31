Найцікавіше: 2003. У Донецьку зірвали з’їзд "Нашої України" 2008. "Горобці", "Хромой" та інші злочинні угруповання у Верховній Раді 2015. Затримано Геннадія Корбана 2016. Трильйон гривень, годинник від Миколая та інші особливості е-декларацій

2001, середа

– 2,2 мільйона користувачів відвідують щомісяця українські інтернет-ресурси, йдеться в дослідженні SpyLOG Ukraine. Якщо взяти до уваги, що лише 56% з них – українці, можна дійти висновку, що інтернетом користуються 1,2 мільйона українців.

2002, четвер

– "Тимчасове непорозуміння" – так у Міністерстві закордонних справ охарактеризували ситуацію, коли керівництво НАТО планувало запросити на зустріч керівників держав Альянсу й президента Леоніда Кучму, але через "кольчужний скандал" відкликало запрошення.

2003, п’ятниця

– У Донецьку зірвали з’їзд партії "Наша Україна".

Містом розвісили антиющенківські бігборди з фашистською символікою. Лідера партії Віктора Ющенка заблокували в аеропорту, і делегація змогла виїхати до місця призначення тільки після створення живого коридору з працівників міліції. Зал, де мав відбутися з’їзд, зранку зайняли невідомі – у прес-службі "Нашої України" повідомили про 2,5 тисячі осіб.

"Наша Україна" заявила, що з’їзд перенесено. "Я переконаний, що справжній режисер (подій у Донецьку) сидить у Києві", – сказав Віктор Ющенко.

– Сенат Австралії визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років одним з найжахливіших проявів геноциду в історії людства.

Раніше Голодомор визнали геноцидом парламенти Канади та Аргентини.

2004, неділя

– Відбувся перший тур президентських виборів, на якому переміг Віктор Ющенко.

Будівлю ЦВК обнесли з тильного боку колючим дротом та значно посилили охорону. Під будинок привезли польову кухню, біотуалети та пригнали військову техніку.

Юлія Тимошенко заявила, що переговорила з парламентськими фракціями, і вже зараз можна сформувати проющенківську більшість. А сам Ющенко запевнив журналістів: "Сьогодні можна перемогти і без революцій!"

2005, понеділок

– Губернатор Харківщини Арсен Аваков чинить тиск на керівництво МВС, заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

За словами міністра, днями йому жалівся керівник обласного відділку МВС: мовляв, Аваков пригрозив порушити питання про його звільнення, якщо міліція не дасть спокій членам команди губернатора.

2006, вівторок

– Лідер фракції Соцпартії Василь Цушко впевнений, що його життя під загрозою:

"Минулого вівторка син переходив дорогу на світлофорі, перед ним зривається машина, ледь його не збивши. У середу я їхав на машині і мене абсолютно у спокійній ситуації різко підрізали. У четвер дружина йде на ринок "Юність" і біля неї зовсім поруч падає зв’язка арматури".

– Демарш частини депутатів від "Нашої України", які належать до орбіти впливу Анатолія Кінаха. 11 депутатів від блоку підтримали проект Держбюджету на 2007 рік, хоча у фракції вирішили за нього не голосувати.

Лідер фракції Роман Безсмертний не може повірити, що представники Партії промисловців і підприємців перейдуть до складу антикризової коаліції.

2007, середа

– Парламент Еквадору визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років актом геноциду українського народу.

Еквадор – друга країна Латинської Америки, яка ухвалила подібне рішення. Першою була Перу.

2008, п’ятниця

– Парламент ухвалив антикризовий закон президента Віктора Ющенка, який створює стабілізаційний фонд та збільшує розмір гарантування вкладів фізичних осіб до 150 тисяч гривень.

А от пропозицію виділити кошти з державного бюджету на проведення дострокових парламентських виборів депутати відхилили.

– Дехто з депутатів Верховної Ради причетний до організованих злочинних угруповань "Горобці", "Берега", "Хромой" і "Брокард", заявив президент Ющенко. Ці угруповання займаються контрабандою.

В.о. голови СБУ Валентин Наливайченко дав зрозуміти, що ці нардепи входять до складу парламентського комітету по боротьбі з корупцією.

"Сумно, що така інформація про активну діяльність злочинних угруповань, які займаються контрабандою, надійшла до Віктора Ющенка лише на четвертому році його перебування на посаді президента", – прокоментував це віце-спікер Микола Томенко.

2009, субота

– В Україні епідемія "свинячого грипу". Станом на 31 жовтня встановлено вже 14 випадків захворювання недугом. Прем’єр Юлія Тимошенко закликала всіх носити маски і не брати участь у масових заходах. Взагалі вірусна пневмонія та грип убили вже 40 осіб.

2010, неділя

– В Україні відбулися місцеві вибори. За їх результатами в багатомандатних округах з великим відривом лідирує Партія регіонів – 39,4% проти "Батьківщини", яка фінішувала другою з 16,34%.

А от в одномандатних округах першість за самовисуванцями (йдеться майже про кожного другого), бо більшість опозиціонерів не ризикувала висуватися під партійними прапорами.

– Найбільша перемога в історії українських футбольних чемпіонатів. Київське "Динамо" обіграло маріупольський "Іллічівець" з рахунком 9:0.

2011, понеділок

– Добіг кінця гучний скандал між депутатом Луганської міськради Романом Ландіком та побитою ним моделлю Марією Коршуновою. Сторони уклали мирну угоду.

Інцидент у ресторані "Баккара" в Луганську стався в липні та набув широкого розголосу. За цей час Ландік встиг виїхати до Росії, там його затримали та повернули додому, де суд відправив депутата під арешт.

2012, середа

– Парламентські вибори відбулися, проте щонайменше в п’яти округах йде запекла боротьба за їхні результати. На 94 окрузі (Київщина) регіоналка Тетяна Засуха позивається до суду, намагаючись визнати недійсними вибори на дільницях, де переміг опонент.

На 132 окрузі (Миколаївщина) переможцем хочуть оголосити регіонала Віталія Травянка, хоча, за даними "Батьківщини", насправді переміг їхній кандидат Аркадій Корнацький. На окрузі №194 на Черкащині провладні кандидати направили до суду 200 скарг на роботу окружної комісії.

В окрузі №197 У Каневі, де перемагає опозиційний кандидат, заблоковано роботу окружної виборчої комісії, а трьох її членів госпіталізовано. Нарешті в 223 окрузі у Києві, де йде боротьба між самовисуванцем Віктором Пилипишиним та "свободівцем" Юрієм Левченком, дійшло до бійки з використанням сльозогінного газу.

Згодом ЦВК вирішить, що в цих п’яти округах визначити результати виборів неможливо.

2013, четвер

– Місто Яремче Івано-Франківської області залишилося без мобільного зв’язку через те, що міська рада ухвалила рішення демонтувати базові станції мобільного зв'язку "Київстару" та MTC. Цього вимагали місцеві жителі, які були впевнені, що подібні станції шкодять здоров’ю людей.

– Мер Одеси Олексій Костусєв, який очолив місто у 2010 році, склав свої повноваження. Тиждень тому він раптово пішов на лікарняний, а за два дні до цього було заарештовано колишнього нардепа, одесита Ігоря Маркова.

2014, п’ятниця

– Один військовий загинув та ще четверо дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Російський актор Михайло Пореченков під час перебування на окупованій частині України почав стрілянину з крупнокаліберного кулемета по позиціях українських військових у Донецькому аеропорту.

СБУ відкрила проти нього кримінальне провадження. А Союз журналістів Росії назвав безвідповідальним вчинок актора, оскільки він вів стрілянину в касці з написом "Преса".

– Україна, Єврокомісія і Росія підписали тристоронній протокол, що передбачає відновлення постачань російського газу Україні і забезпечення безперебійного транзиту до Європи взимку.

У документах також ідеться про те, що до кінця року Україна має виплатити "Газпрому" $4,6 мільярда – це борг та сплата за нові об’єми газу.

2015, субота

– Один військовий загинув та ще двоє дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– ГПУ та СБУ провели широкомасштабну спецоперацію у Дніпропетровську (нині – Дніпро), у якій задіяли понад 500 співробітників, здійснили низку обшуків та затримали одного з соратників бізнесмена Ігоря Коломойського, члена партії "УКРОП" Геннадія Корбана.

Основна стаття, за якою проводилася операція – ст.255 КК України – діяльність організованої злочинної організації. У СБУ заявили: через благодійний фонд з допомоги бійцям АТО у Дніпропетровську фінансувалася приватна армія.

У відповідь соратник Корбана нардеп Борис Філатов оголосив про "загальну мобілізацію" "УКРОПУ". Під будівлею ОДА відбулася акція на підтримку Корбана. Філатов пообіцяв вивести прихильників своєї політичної сили і на вулиці Києва.

– Над Єгиптом розбився російський цивільний літак Airbus A321-231, який летів з курортного міста Шарм-аль-Шейх у Санкт-Петербург. На його борту перебували 224 особи, серед них – четверо громадян України. Причиною катастрофи став вибух у літаку.

2016, понеділок

– Один військовий загинув та ще восьмеро дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– "Економічна правда" пише про декларації можновладців, які найбільше вразили журналістів.

Так, нардеп Сергій Мельничук вирішив пожартувати в документі та вказав трильйон гривень готівки. У нардепа Анатолія Матвієнка задекларовано власний храм. Нардеп Руслан Демчак, який має солідний досвід у банківській сфері, зберігає 133 мільйони гривень не в банку, а готівкою.

Нардеп Нестор Шуфрич задекларував 156 одиниць вогнепальної зброї та 568 одиниць холодної. А нардеп Володимир Парасюк, який задекларував годинник, зазначив, що його йому подарував Святий Миколай. "Але точно сказати не можу, бо я спав", – написав він у декларації.

Рустем Халілов, для УП