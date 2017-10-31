В России думают, что Запад собирает биоматериал россиян ради оружия

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Вторник, 31 октября 2017, 09:03

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич допускает, что Запад изучает биоматериал россиян для подготовки биологического оружия.

Об этом он написал в Facebook, комментируя слова президента Российской Федерации Владимира Путина.

Клинцевич отметил, что на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин задался вопросом, зачем "иностранцы собирают биологический материал россиян, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках" РФ, и делают это "целенаправленно и профессионально".

"Думаю, что Владимир Путин обратил внимание на эти факты не случайно. Что называется, зашкаливает. Подобная деятельность ведется довольно давно. Но в последнее время она приняла уж совсем "неприличные" формы", – написал российский сенатор.

"Я не утверждаю, что речь непосредственно идет о подготовке биологической войны против России. Но ее сценарии несомненно разрабатываются. Как говорится, вдруг возникнет необходимость", – добавил Клинцевич.

"Также не секрет, что тот или иной этнос по-разному реагирует на биологическое оружие. Отсюда и сбор биологического материала россиян, проживающих в разных географических точках. На западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка", – заявил он.

По мнению Клинцевича, предостережение Путина своевременно.

"Соответствующие службы на западе должны знать, что мы в курсе их интереса. Пусть не обижаются и те, кто занимается этой работой на территории Российской Федерации", – заявил он.

Темы: Росcия оружие Запад
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