На месте убийства Амины Окуевой продолжают следственные действия

На месте гибели Амины Окуевои вблизи Глевахи Киевской области во вторник утром продолжаются следственные действия.



Полицейские охраняют территорию, передает корреспондент телеканала "112 Украина".



Рядом расположен Институт физиологии. С 8 утра люди, которые работают там, не могут попасть на работу.



Полицейские никого не пускают на место происшествия.

Движение по железной дороге открыто.



На перекрытую территорию проехал эвакуатор. Журналист предположила, что будут вывозить машину Окуевой.



Как известно, вечером 30 октября автомобиль Амины Окуевой и Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде вблизи Глевахи. Амине попали в голову и она погибла, Адам ранен и находится в больнице.



Сообщают, что злоумышленников было двое.

В июне на Подоле в Киеве в Окуеву и Осмаева уже стреляли прямо в их машине, тогда Амина спасла своего мужа, выстрелив в нападавшего.

Больше об убийстве Амины Окуевой читайте здесь.

Алена Рощенко, УП