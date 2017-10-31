В Окуеву попало 6 пуль
Боец АТО Ротан Крымский сообщил, что в Амину Окуеву попало 6 пуль.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК ", - написал Крымский.
На опубликованном им фото видно, что в автомобиль попало не менее 10 пуль.
Как известно, вечером 30 октября автомобиль Амины Окуевой и Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде вблизи Глевахи. Амине попали в голову и она погибла, Адам ранен и находится в больнице.
Сообщают, что злоумышленников было двое.
Установлено, что стреляли из автоматического оружия.
Полиция возбудила дело об умышленном убийстве (ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса Украины.
В июне на Подоле в Киеве в Окуеву и Осмаева уже стреляли прямо в их машине, тогда Амина спасла своего мужа, выстрелив в нападавшего.
Тогда полиция задержала Александра Дакара за нападение на Адама Осмаева. По данным СМИ, нападавший мог быть киллером "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.
После убийства Окуевой в полиции сообщили, что Амина и Адам отказались от охраны, несмотря на предыдущее нападение.
Украинская правда
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