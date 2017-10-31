В Окуеву попало 6 пуль

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Вторник, 31 октября 2017, 10:21

Боец АТО Ротан Крымский сообщил, что в Амину Окуеву попало 6 пуль.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК ", - написал Крымский.

На опубликованном им фото видно, что в автомобиль попало не менее 10 пуль.

 

Как известно, вечером 30 октября автомобиль Амины Окуевой и Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде вблизи Глевахи. Амине попали в голову и она погибла, Адам ранен и находится в больнице.

Сообщают, что злоумышленников было двое.

Установлено, что стреляли из автоматического оружия.

Полиция возбудила дело об умышленном убийстве (ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса Украины.

В июне на Подоле в Киеве в Окуеву и Осмаева уже стреляли прямо в их машине, тогда Амина спасла своего мужа, выстрелив в нападавшего.

Тогда полиция задержала Александра Дакара за нападение на Адама Осмаева. По данным СМИ, нападавший мог быть киллером "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

После убийства Окуевой в полиции сообщили, что Амина и Адам отказались от охраны, несмотря на предыдущее нападение.

Украинская правда

Темы: убийство Киевская область
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