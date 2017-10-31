Аваков отзывает Нацгвардию из-под Рады

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Вторник, 31 октября 2017, 10:23
УП / Дмитрий Ларин

Министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять усиленную охрану Верховной Рады.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра", – написал министр.

Как известно, охрану парламента усилили в ночь на 17 октября, перед началом митинга за большую политическую реформу.

17 октября под Верховной Радой стартовала акция за "Большую политическую реформу", инициированная несколькими политическими силами и активистами. Участники митинга требовали создать Антикоррупционный суд отменить депутатскую неприкосновенность и изменить избирательное законодательство.

19 октября парламент создал условия для удовлетворения первых двух требований: отправили в Конституционный Суд президентский и депутатский законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и отозвали депутатский законопроект о создании Антикоррупционного суда, чтобы Петр Порошенко смог подать свой.

В тот же день большинство участников акции решили прекратить митинг, но партия "Рух новых сил" Михэила Саакашвили и депутаты "Самопомочи" решили продолжать протест. Поблизости Верховной Рады оставались представители РНС и люди Семена Семенченко из батальона "Донбасс".

21 октября участники акции под Верховной Радой организовали там военный лагерь и заявили об ультиматуме президенту Петру Порошенко с требованием внести в парламент законы об Антикоррупционном суде и об импичменте.

25 октября полковник Вооруженных сил Украины Вячеслав Власенко заявил, что под Верховной Радой находятся "титушки", в том числе с десяток бывших бойцов батальона "Донбасс", которых приманил Семенченко.

29 октября на вече под парламентом Саакашвили призвал людей заполнить опросный лист с расширенным списком требований, среди возможных пунктов которого – принятие закона об импичменте президента, досрочные выборы президента и ВР.

"7 ноября даю последний раз им (шанс властям – ред.) принять наши требования", – заявил он.

"Мы не можем здесь стоять вечно. Нас должно быть в 100 раз больше и мы должны найти другие мирные формы, а не просто проживание у них под окнами", – констатировал Саакашвили.

Алена Рощенко, УП

Темы: Аваков МВД Верховная Рада
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