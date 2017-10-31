Суд избрал дату рассмотрения иска Саакашвили о лишении гражданства

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили относительно письма Государственной миграционной службы о сообщении о лишении его гражданства.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать незаконными действия Главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области и временно исполняющего обязанности начальника ГУ ГМСУ во Львовской области Иванны Иванночко по составлению и отправке Саакашвили письма за подписью Иванночко от 29 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, со заседание суда состоится 30 ноября.

Ранее в администрации президента заявили, что отправили письмо Саакашвили о лишении его гражданства еще 29 сентября.

25 октября экс-президент Грузии заявил, что получил документы от Администрации президента о лишении его гражданства Украины и намерен оспорить его в суде.

В июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, таможенный контроль он не прошел – за это по решению суда должен заплатить штраф.

19 сентября Саакашвили передал адвокатами в АП заявление с требованием выдать ему 4 документа, необходимых для обжалования решения президента в суде: документацию миграционной службы, копию указа об утрате гражданства, копию протокола заседания комиссии по вопросам гражданства, все сопроводительные письма.

Администрация президента брала дополнительно 20 рабочих дней на рассмотрение запроса лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили по поводу документов о лишении его гражданства.\

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать из Украины, поскольку Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца.

В Миграционной службе подтвердили это, объяснив отказ в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты Саакашвили тем, что заявление он передал адвокатами, а не лично.

Украинская правда