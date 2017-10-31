В "Рошене" удивлены блокировкой нардепами магазинов

Корпорация "Рошен" удивлена ​​действиями депутатов, которые взялись блокировать предприятия компании.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Блокировка "Рошена". Зачем Семенченко и Соболев собрались бойкотировать бизнес Порошенко".

По словам гендиректора "Рошена" Вячеслава Москалевского, как такой блокировки предприятий корпорации пока не было:

"В Яготине было людей 10. Приехали, сфотографировались и поехали. Думаю, что в Виннице было так же. В магазинах такая же ситуация".

Он также добавил, что не понимает нардепов.

"Я голосовал за "Самопомич". Но когда я вижу депутатов Соболева и Семенченко, которые бегают и блокируют какие-то магазины, зачем они избирались депутатами?" - возмутился Москалевский.

Он пожаловался, что, как только Порошенко стал президентом, "Рошен" стал "обоями, на фоне которых проводятся всевозможные пиар-акции".

"Действия депутатов меня удивляют. Если вы против президента, зачем блокировать магазины? Я так и говорю своим сотрудникам, что у Семенченко есть к нам вопросы относительно закона в Верховной Раде. Но ни один наш сотрудник не стал депутатом парламента", - сказал Москалевский.

По его словам, акции никоим образом не повлияли на продажу продукции, но о каких-то тенденциях говорить рано.

Подробнее читайте в статье: "Блокировка "Рошена". Зачем Семенченко и Соболев собрались бойкотировать бизнес Порошенко".