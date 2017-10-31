В "Рошене" удивлены блокировкой нардепами магазинов

1884 просмотра
Вторник, 31 октября 2017, 11:31

Корпорация "Рошен" удивлена ​​действиями депутатов, которые взялись блокировать предприятия компании.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Блокировка "Рошена". Зачем Семенченко и Соболев собрались бойкотировать бизнес Порошенко".

По словам гендиректора "Рошена" Вячеслава Москалевского, как такой блокировки предприятий корпорации пока не было:

"В Яготине было людей 10. Приехали, сфотографировались и поехали. Думаю, что в Виннице было так же. В магазинах такая же ситуация".

Он также добавил, что не понимает нардепов.

"Я голосовал за "Самопомич". Но когда я вижу депутатов Соболева и Семенченко, которые бегают и блокируют какие-то магазины, зачем они избирались депутатами?" - возмутился Москалевский.

Он пожаловался, что, как только Порошенко стал президентом, "Рошен" стал "обоями, на фоне которых проводятся всевозможные пиар-акции".

"Действия депутатов меня удивляют. Если вы против президента, зачем блокировать магазины? Я так и говорю своим сотрудникам, что у Семенченко есть к нам вопросы относительно закона в Верховной Раде. Но ни один наш сотрудник не стал депутатом парламента", - сказал Москалевский.

По его словам, акции никоим образом не повлияли на продажу продукции, но о каких-то тенденциях говорить рано.

Подробнее читайте в статье: "Блокировка "Рошена". Зачем Семенченко и Соболев собрались бойкотировать бизнес Порошенко".

Темы: Roshen блокада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Киевляне проведут общественные слушания по Театру на Подоле 17 октября 2017, 12:56
Скандальный "Театр на Подоле" официально открыли: Roshen дал 174 миллиона 9 октября 2017, 11:03
Roshen проведет первый после Майдана корпоратив 8 сентября 2017, 16:42
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Банк Порошенко за 9 месяцев увеличил прибыль в 2,5 раза
Аваков отзывает Нацгвардию из-под Рады
Следствие рассматривает две версии убийства Окуевой – Геращенко
Хроника 31 октября. Ющенко сделали нацистом, а в ВР нашли преступные группировки
Все новости
документы

Рукописи не горят. Пол Манафорт в теневой бухгалтерии ПР

дизайн

Киевский Orang+Utan попал в топ лучших интерьеров кафе

психология

Как говорить с детьми о смерти и потери