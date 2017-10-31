Климкин надеется, что резолюция ООН поможет в судах против России

Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в аннексирована Крыму в случае принятия можно использовать в судебных процессах против России.



Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге 31 октября.



Он сообщил, что проект резолюции ГА ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" во вторник представят в Нью-Йорке, хотя некоторые думают, что о правах человека следует говорить лишь в Женеве.

"Мы будем последовательно продвигать крымскую проблематику также и в Женеве", – сказал Климкин.



Он осознает, что в Генассамблее ООН некоторые страны могут не голосовать за этот проект резолюции.



"Но на сегодняшний день единственной опцией является продвижение мощной и очень четкой революции, которая называет все вещи так, как нужно называть, консолидирует поддержку международного сообщества. И именно эта резолюция может использоваться в дальнейшем в судебных процессах против России – конечно, в Гааге, но и на всех площадках, где мы сейчас такие процессы начали", – заявил Климкин.



"Будем в ближайшие недели работать над тем, чтобы привлечь поддержку нашей резолюции. Мы не будем входить в компромиссы по ее содержанию. Она должна быть четкая и последовательная, чтобы потом ее использовать не только политически, но и в судебных процессах", – подчеркнул он.



Климкин также сообщил: "Одновременно мы начинаем кампанию. Кто-то считает, что это должна быть только медийная компания – это не так".



"Это кампания для того, чтобы показать, что реально происходит на территории оккупированного Крыма, где никто не чувствует себя в безопасности, где люди иногда боятся говорить что-либо друг другу, где арест грозит каждому проукраински настроенному, где запрещено образование на украинском, где запрещен Меджлис, где снова идет призыв в преступные российские вооруженные силы", – пояснил он.

"Поэтому мы призываем всех: это не должна быть медийная кампания. Мы призываем всех неравнодушных объединить усилия и рассказывать о том, что происходит в аннексированном Крыму. И говорить не только путем политических заявлений, но рассказывать истории, что происходит на территории оккупированного Крыма", – сказал глава МИД.

"Одна история иногда весит гораздо больше. Такая история, как история Ахтема Чийгоза и многих людей на оккупированной территории", – добавил он.



Алена Рощенко, УП