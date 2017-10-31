Климкин надеется, что резолюция ООН поможет в судах против России

412 просмотров
Вторник, 31 октября 2017, 12:05

Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в аннексирована Крыму в случае принятия можно использовать в судебных процессах против России.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге 31 октября.

Он сообщил, что проект резолюции ГА ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" во вторник представят в Нью-Йорке, хотя некоторые думают, что о правах человека следует говорить лишь в Женеве.

"Мы будем последовательно продвигать крымскую проблематику также и в Женеве", – сказал Климкин.

Он осознает, что в Генассамблее ООН некоторые страны могут не голосовать за этот проект резолюции.

"Но на сегодняшний день единственной опцией является продвижение мощной и очень четкой революции, которая называет все вещи так, как нужно называть, консолидирует поддержку международного сообщества. И именно эта резолюция может использоваться в дальнейшем в судебных процессах против России – конечно, в Гааге, но и на всех площадках, где мы сейчас такие процессы начали", – заявил Климкин.

"Будем в ближайшие недели работать над тем, чтобы привлечь поддержку нашей резолюции. Мы не будем входить в компромиссы по ее содержанию. Она должна быть четкая и последовательная, чтобы потом ее использовать не только политически, но и в судебных процессах", – подчеркнул он.

Климкин также сообщил: "Одновременно мы начинаем кампанию. Кто-то считает, что это должна быть только медийная компания – это не так".

"Это кампания для того, чтобы показать, что реально происходит на территории оккупированного Крыма, где никто не чувствует себя в безопасности, где люди иногда боятся говорить что-либо друг другу, где арест грозит каждому проукраински настроенному, где запрещено образование на украинском, где запрещен Меджлис, где снова идет призыв в преступные российские вооруженные силы", – пояснил он.

"Поэтому мы призываем всех: это не должна быть медийная кампания. Мы призываем всех неравнодушных объединить усилия и рассказывать о том, что происходит в аннексированном Крыму. И говорить не только путем политических заявлений, но рассказывать истории, что происходит на территории оккупированного Крыма", – сказал глава МИД.

"Одна история иногда весит гораздо больше. Такая история, как история Ахтема Чийгоза и многих людей на оккупированной территории", – добавил он.

Алена Рощенко, УП

Темы: Крым аннексия ООН Климкин
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Климкин объяснил, в чем разница между Крымом и Каталонией 30 октября 2017, 13:13
Дело двух крымских депутатов передали в суд 30 октября 2017, 13:06
Россияне видят меньше пользы в аннексии Крыма и добреют в Украине 30 октября 2017, 11:10
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
НАБУ проводит обыски у сына Авакова – источники
В России задержали экс-главу Госуправления делами Бакая
Банк Порошенко за 9 месяцев увеличил прибыль в 2,5 раза
Аваков отзывает Нацгвардию из-под Рады
Все новости
гастротур

Настоящий кофе. Настоящий ЭскоБАР

урбанистика

Башня с вертикальным лесом в Париже

здоровье

Со смартфоном в туалет – не самый умный шаг