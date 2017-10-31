Самолет МАУ в "Борисполе" зацепил крылом грузовик

3817 просмотров
Вторник, 31 октября 2017, 12:37

Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины", который должен был лететь из Киева в Харьков, столкнулся с автомобилем кейтеринговой компании в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее президент UBC Group Игорь Гуменный обнародовал в Facebook фото, на котором видно, что самолет при рулении зацепил крылом автомобиль кейтеринговой компании Sky Food Service.

Самолет МАУ в
Самолет МАУ в "Борисполе" столкнулся с машиной кейтеринга
Fb Igor Gumennyy

В результате вылет перенесли.

Самолет рейса PS25 "Киев – Харьков" должен был вылететь во вторник в 9:55.

"Воздушное судно начало руление со стоянки, получив на это разрешение наземных служб. В настоящее время проводятся расследование обстоятельств столкновения и анализ вероятных повреждений", – сказали в пресс-службе МАУ.

"По предварительной информации, столкновение было достаточно мягким, серьезные последствия для конструкции самолета в настоящее время не выявлены. Повреждения получила только механизация (подвижная часть) крыла", – сказали в МАУ.

Пассажиров пересадили в резервный самолет. Вылет планировался на 11:30.

Темы: авиа Борисполь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
МАУ откроет прямой рейс Киев-Торонто 30 октября 2017, 20:47
Польская SprintAir прекратила полеты во Львов 30 октября 2017, 17:38
Словенская авиакомпания Adria Airways после пятилетнего перерыва вернулась в Украину. 30 октября 2017, 12:43
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
НАБУ проводит обыски у сына Авакова
В России задержали экс-главу Госуправления делами Бакая
Банк Порошенко за 9 месяцев увеличил прибыль в 2,5 раза
Аваков отзывает Нацгвардию из-под Рады
Все новости
перечень МОЗ

Бесполезные лекарства при гриппе и ОРВИ, и что делать, если уже заболел

TEDx

12 истин, которым не возразишь: опыт с высоты 63 лет

читай!

"Считанные часы на жизнь". Эмоционально взрывной роман