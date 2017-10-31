В Беларуси задержали лидера оппозиции, который собирался в Украину

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Вторник, 31 октября 2017, 13:15

В Минске задержали лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. На следующий день он планировал визит в Киев.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на его жену Марину Адамович.

По ее словам, правоохранители задержали Статкевича дороге домой 30 октября вечером. Это произошло через день после его участия в митинге памяти жертв сталинских репрессий перед зданием белорусского КГБ.

На следующий день у оппозиционера был запланирован визит в Киев, где ожидался его выступление на сессии Парламентской ассамблеи Euronest - форума парламентов стран-участниц "Восточного партнерства".

Официально о причинах задержания и месте содержания мужа жене не сообщали.

Как известно, за последние 10 месяцев Статкевич провел в тюрьме 34 суток. Это уже шестое задержание политика в этом году.

В 2010 году Статкевич баллотировался на выборах главы государства в противовес авторитарному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Лукашенко, который правит в Беларуси с 1994 года, был переизбран на тех выборах, которые критики назвали сфальсифицированными.

Статкевича арестовали после участия в демонстрации, участники которой протестовали против результатов президентских выборов. Он провел в тюрьме 5 лет по обвинению в организации массовых беспорядков.

Темы: Беларусь оппозиция
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