Бизнес семьи Королевской оказался в руках ее "водителя" - СМИ

Нардеп от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская переписала семейный бизнес на семью из Луганска.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши гроши с Денисом Бигусом".

Журналисты программы отмечают, что в декларации нардепа не указано ни одного автомобиля или бизнеса. Однако она проживает в большом поместье под Киевом, стоимостью в десятки миллионов долларов и общей площадью в гектар, с собственным лесом, искусственным озером и бассейном.

Королевская ездит в Верховную Раду на автомобиле, записанном на луганчанина Дениса Игнатьева.

По данным расследования, в 2012 году Игнатьев был членом избирательной комиссии в парламент от партии Королевской "Украина - Вперед!". Также в комиссии работала его жена - Оксана Игнатьева и жена брата - Светлана Игнатьева. Сейчас они являются владельцами семейного бизнеса Королевской.

Например, на Светлану Игнатьеву записана компания "Интеркабель Киев".

"В октябре текущего года "Укрзализныця" заказала у бизнеса окружения Королевской кабельно-проводниковой продукции на 117 млн ​​грн", - сообщают "Наши гроши".

По данным расследования, компания должна была поставить железнодорожникам более 200 тонн российского кабеля, который стоит на треть дороже, чем у других поставщиков на рынке.

Что касается Дениса Игнатьева, то сообщается, что через компанию "Погрузочно-транспортное управление" он оформлен совладельцем "Центральной обогатительной фабрики "Красноградская ".

Отмечается, что к 2008 году фабрика принадлежала государству, но в 2009 году вошла в структуру вновь созданной "Львовской угольной компании", 62% которой, по данным прокуратуры, незаконно приватизировали частные фирмы.

"Раньше основателем нескольких луганских компаний, которые владели акциями ОАО "Львовская угольная компания", был человек Королевской Юрий Солод", - сообщают в расследовании.

В комментарии программе Королевская отметила что она с мужем продали весь бизнес более 10 лет назад, после похода в политику.

"Я не имею никакого бизнеса ни на подконтрольной Украине территории, ни на неподконтрольной. Какое-то время мой муж контролировал часть бизнеса, но после того, как стал депутатом, продал его ", - сказала нардеп.

"Наши гроши" отмечают, что несмотря на подобное заявление, в их декларациях так и не появились суммы от продажи бизнеса.

Также, Королевская отрицает знакомство с Денисом Игнатьевым, хотя в социальных сетях она по-дружески комментирует фотографии семьи Игнатьевых, а также, по данным программы, является крестной матерью дочери Светланы Игнатьевой.

Ранее сообщалось, что Королевская отказалась предоставить данные об имуществе в декларации мужа. По ее словам, они с мужем не живут вместе и у них "отсутствует ведение общего хозяйства".

Украинская правда