Киевляне хотят, чтобы скверу возле посольства РФ дали имя Окуевой

Киевляне инициируют переименование сквера у российского посольства в честь Амины Окуевой, убитой под Киевом.



Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского горсовета 31 октября.



"Скверу в Соломенском районе возле Посольства Российской Федерации на пересечении Воздухофлотского проспекта и улиц Сурикова и Богдановской присвоить имя погибшей от рук российских диверсантов 30 октября 2017 года Героя Украины Окуевои Амины Викторовны", – предлагает петиция.



По состоянию на 13:44 ее поддержали уже 8 человек. Чтобы столичные власти рассмотрели петицию, она должна набрать 10 тысяч подписей.



Между тем, на 10:00 среды, 1 ноября, на Михайловской площади в Киеве созывают митинг под лозунгом "Требуем ответа за кровь побратимов". Участники акции потребуют результативного расследования резонансных убийств.

Организаторы митинга также готовят обращение с требованием публичного оглашения статуса расследований по резонансным убийствам в установленные законом сроки.

Как известно, вечером 30 октября автомобиль экс-добровольцев чеченского происхождения обстреляли под Глевахой Киевской области. Амине попали в голову и она погибла, ее муж Адам ранен и находится в больнице.



Сообщают, что злоумышленников было двое.

Установлено, что стреляли из автоматического оружия.



Полиция возбудила дело о заказном умышленном убийстве (п.11, ч. 2, ст. 115 УКУ).

Правоохранители рассматривают две основные версии убийства Окуевой: действия российских спецслужб с целью дестабилизации ситуации и действия месть Адаму Осмаеву из Чечни.



В июне на Подоле в Киеве в Окуеву и Осмаева уже стреляли прямо в их машине, тогда Амина спасла своего мужа, выстрелив в нападавшего.



Тогда полиция задержала Александра Дакара за нападение на Адама Осмаева. По данным СМИ, нападавший мог быть киллером "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.



После убийства Окуевой в полиции сообщили, что Амина и Адам отказались от охраны, несмотря на предыдущее нападение.

25 октября в Соломенском районе Киева произошел взрыв, во время которого погибли двое мужчин и пострадали три человека, среди которых и нардеп Игорь Мосийчук. Окуева была помощницей Мосийчука.



Этому взрыву предшествовали ряд смертоносных взрывов в разных уголках Украины.

Больше об убийстве Амины Окуевой читайте здесь.

Алена Рощенко, УП