Киевляне хотят, чтобы скверу возле посольства РФ дали имя Окуевой
Киевляне инициируют переименование сквера у российского посольства в честь Амины Окуевой, убитой под Киевом.
Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского горсовета 31 октября.
"Скверу в Соломенском районе возле Посольства Российской Федерации на пересечении Воздухофлотского проспекта и улиц Сурикова и Богдановской присвоить имя погибшей от рук российских диверсантов 30 октября 2017 года Героя Украины Окуевои Амины Викторовны", – предлагает петиция.
По состоянию на 13:44 ее поддержали уже 8 человек. Чтобы столичные власти рассмотрели петицию, она должна набрать 10 тысяч подписей.
Между тем, на 10:00 среды, 1 ноября, на Михайловской площади в Киеве созывают митинг под лозунгом "Требуем ответа за кровь побратимов". Участники акции потребуют результативного расследования резонансных убийств.
Организаторы митинга также готовят обращение с требованием публичного оглашения статуса расследований по резонансным убийствам в установленные законом сроки.
Как известно, вечером 30 октября автомобиль экс-добровольцев чеченского происхождения обстреляли под Глевахой Киевской области. Амине попали в голову и она погибла, ее муж Адам ранен и находится в больнице.
Сообщают, что злоумышленников было двое.
Установлено, что стреляли из автоматического оружия.
Полиция возбудила дело о заказном умышленном убийстве (п.11, ч. 2, ст. 115 УКУ).
Правоохранители рассматривают две основные версии убийства Окуевой: действия российских спецслужб с целью дестабилизации ситуации и действия месть Адаму Осмаеву из Чечни.
В июне на Подоле в Киеве в Окуеву и Осмаева уже стреляли прямо в их машине, тогда Амина спасла своего мужа, выстрелив в нападавшего.
Тогда полиция задержала Александра Дакара за нападение на Адама Осмаева. По данным СМИ, нападавший мог быть киллером "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.
После убийства Окуевой в полиции сообщили, что Амина и Адам отказались от охраны, несмотря на предыдущее нападение.
25 октября в Соломенском районе Киева произошел взрыв, во время которого погибли двое мужчин и пострадали три человека, среди которых и нардеп Игорь Мосийчук. Окуева была помощницей Мосийчука.
Этому взрыву предшествовали ряд смертоносных взрывов в разных уголках Украины.
Больше об убийстве Амины Окуевой читайте здесь.
Алена Рощенко, УП
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