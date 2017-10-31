Появились фото обыска у сына Авакова
В социальной сети появились фотографии обыска у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.
Снимки выложил в facebook Алексей Гриценко.
Он добавил, что полиция окружила периметр вокруг дома лентой и заблокировала представителей НАБУ в здании.
Как известно, ранее источники "Украинской правды" сообщили, что НАБУ проводит обыски у семьи министра внутренних дел Арсена Авакова.
По данным собеседников, обыски проходят у сына Авакова Александра в рамках расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 – в начале 2015 года.
Позже информацию об обысках подтвердил сам Аваков.
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