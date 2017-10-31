У Саакашвили ждут, что вместо гвардейцев под Раду придут "титушки"

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Вторник, 31 октября 2017, 14:41

Один из лидеров партии Саакашвили "Рух новых сил" нардеп Юрий Деревянко считает, что из-под Рады отозвали Нацгвардию для разгона митинга "титушками".

Такое заявление он сделал в Facebook.

"Использование Аваковым (Арсеном, главой МВД - ред.) полиции как своей частной структуры свидетельствует о желании власти разогнать наше мирное собрание титушками при отсутствии полиции", - написал Деревянко.

Он отметил, что министр внутренних дел грубо нарушает закон, снимая охрану с палаточного лагеря возле Верховной Рады.

"Охранять наш мирный митинг, в том числе от возможных провокаций, - это обязанность государства, а не его право", - подчеркнул Деревянко.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять усиленную охрану Верховной Рады.

Охрану парламента усилили в ночь на 17 октября, перед началом митинга за большую политическую реформу.

17 октября под Верховной Радой стартовала акция за "Большую политическую реформу", инициированная несколькими политическими силами и активистами. Участники митинга требовали создать Антикоррупционный суд отменить депутатскую неприкосновенность и изменить избирательное законодательство.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада митинги Саакашвили
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