В даче взяток призналась четверть украинцев – опрос
В течение последнего года 25% граждан Украины, которые приняли участие в опросе, вынуждены были давать взятки.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" и фирмой "Юкрейниан социолоджи сервис".
При этом большинство респондентов - 46%, которые признались в передаче денег, заявили, что платили представителям медицинских учреждений.
32% опрошенных давали взятки в учебных заведениях. Еще 14% несли деньги в местные органы власти.
9%, согласно опросу, давали взятки патрульным полицейским.
Всего было опрошено 2000 представителей взрослого населения Украины. Опрос проведен при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Чехии.
Украинская правда
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