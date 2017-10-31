Партия Левочкина надеется, что сына Авакова будут судить честно

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Вторник, 31 октября 2017, 17:11

Партия "Оппозиционный блок" надеется на непредвзятое и открытое расследование Национальным антикоррупционным бюро уголовного производства по закупке рюкзаков МВД для Нацгвардии в начале 2015 года.

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном 31 октября.

"Сегодня прошли обыски у сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - Александра в рамках дела о закупке рюкзаков для МВД. Речь идет о растрате в 14 млн гривен, трое задержанных. Мы надеемся на беспристрастное и открытое для общественности расследование этого резонансного обвинения. Расследование должно быть доведено до конца. Недопустимо, чтобы эта беспрецедентная дело превратилось в инструмент для внутриполитических игр и кулуарных "соглашений", – говорится в заявлении.

В Оппоблоке также напоминают, что последовательно "заявляли о необходимости расследования всех фактов коррупции в нынешней власти".

Дополняется...

Темы: Аваков НАБУ
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