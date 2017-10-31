В полиции рассказали, как будут охранять Раду в дальнейшем

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко говорит, что после снятия усиленной охраны Верховной Рады порядок здесь будут обеспечивать полицейские и военные.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

По словам Крищенко, с 31 октября патрулирование территории вокруг парламента будет вестись в обычном режиме. Такое решение принято в связи с немногочисленным количеством участников акции под Радой.

"Было принято решение изменить режим несения службы для патрулей, которые обеспечивают охрану порядка на этой акции", - отметил он.

Глава полиции Киева заметил, что держать большие силы полиции и Нацгвардии у ВР нецелесообразно.

"Здесь же, под Верховной Радой Украины, остаются наряды патрульной полиции, пешие патрули в Мариинском парке и прилегающей территории, а также военнослужащие для охраны административного здания", - подытожил Крищенко.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять усиленную охрану Верховной Рады.

Один из лидеров партии Саакашвили "Рух новых сил" нардеп Юрий Деревянко считает, что Нацгвардию отозвали из-под Рады для того, чтобы с помощью "титушек" разогнать пикетчиков.

Украинская правда