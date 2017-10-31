Пожар в "Виктории": Объявлено подозрение одному из глав ГСЧС

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Вторник, 31 октября 2017, 17:44

В рамках расследования пожара в одесском лагере "Виктория" прокуратура сообщила о подозрении руководителю райотдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Следствие считает, что главный спасатель района не принял необходимые меры для остановки работы лагеря, хотя и знал, что в заведении есть существенные нарушения пожарной безопасности.

За этого ему объявили подозрение "в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия".

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще один ребенок пропал без вести.

18 сентября 2017 года Киевским районным судом Одессы удовлетворено ходатайство прокуратуры о заключении под стражу руководителя детского лагеря.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведется по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествие Одесса
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