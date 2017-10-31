Аваков: Мой сын докажет невиновность в суде

Министр МВД Арсен Аваков заявил, что ни его сын, ни фирмы, в которых он является учредителем, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины.

Об это он написан на своей странице в Facebook.

"Все процедуры, интриги и потуги стравить одних с другими... поколебать мою эмоциональную стабильность и принципы – бесполезны", - написал министр.

По его словам, НАБУ и САП не должны быть органами "под влиянием политических групп и интересов".