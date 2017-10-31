Суд: ходатайство в отношении сына Авакова во вторник не будут рассматривать

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Вторник, 31 октября 2017, 18:11

Соломенский райсуд Киева не будет рассматривать во вторник ходатайство по избранию меры пресечения сыну Арсена Авакова.

Об этом журналистам заявила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"Мы вправе принимать ходатайства исключительно до 18.00 рабочего дня. Сейчас уже этот час наступил, ходатайство в суд не поступало. Сегодня рассматриваться это ходатайство не может", - отметила она.

Квитченко добавила, что ни ходатайство из НАБУ и САП по делу рюкзаков во вторник не поступало.

Она отметила, что суд будет принимать все ходатайства с 9:00 среды.

"Как только поступит ходатайство - мы обязательно сделаем релиз", - добавила она.

 
Пресс-секретарь суда
роман кравец

Как сообщалось, 31 октября НАБУ проводит обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин руководитель ИТ-компании "Turboseo" Владимир Литвин.

Роман Кравец

Темы: суд Аваков Киев
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