Суд: ходатайство в отношении сына Авакова во вторник не будут рассматривать

Соломенский райсуд Киева не будет рассматривать во вторник ходатайство по избранию меры пресечения сыну Арсена Авакова.

Об этом журналистам заявила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"Мы вправе принимать ходатайства исключительно до 18.00 рабочего дня. Сейчас уже этот час наступил, ходатайство в суд не поступало. Сегодня рассматриваться это ходатайство не может", - отметила она.

Квитченко добавила, что ни ходатайство из НАБУ и САП по делу рюкзаков во вторник не поступало.

Она отметила, что суд будет принимать все ходатайства с 9:00 среды.

"Как только поступит ходатайство - мы обязательно сделаем релиз", - добавила она.

Пресс-секретарь суда роман кравец

Как сообщалось, 31 октября НАБУ проводит обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.



Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.



Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.



Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин руководитель ИТ-компании "Turboseo" Владимир Литвин.

Роман Кравец