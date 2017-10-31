Высший админсуд признал законным прекращение украинского гражданства Боровика
Высший административный суд признал законным указ президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Александра Боровика.
Об этом сообщила адвокат Боровика Ольга Цилюрик, передают "Украинские Новости".
"Суд принял постановление, которым отказал в удовлетворении исковых требований Александра Боровика", - сказала она.
Соответствующее решение было принято на заседании во вторник.
Адвокат отметила, что решение об обжаловании будет принято после ознакомления с полным текстом решения суда, которое предоставят в течение 5 дней.
По ее словам, решение ВАСУ можно будет обжаловать в Верховном Суде.
Как сообщалось, 29 апреля президент Петр Порошенко лишил экс-советника одесского губернатора Михеила Саакашвили Александра Боровика украинского гражданства.
Боровик обратился в Высший административный суд Киева с апелляцией на данное решение.
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