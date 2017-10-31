В Народном фронте назвали "политическим шоу" задержание сына Авакова

В партии "Народный Фронт" считают, что задержание сына министра МВД Арсена Авакова Александра не имеет ничего общего ни с борьбой с коррупцией, ни с правом.

Об этом говорится в официальном заявлении партии.

"Это дело пилилось два с половиной года на полках НАБУ и САП. Согласно официальному сообщению МВД, были проведены десятки экспертиз и сотни процессуальных действий, в результате которых, по мнению МВД, нет никакого состава преступления, и это будет доказано в суде", - считают в "Народном Фронте".

В партии расценивают "это действие как политическое давление на министра персонально и Национальную полицию в целом, на политическую партию "Народный фронт" и фракцию этой партии".

В заявлении подчеркнули, что антикоррупционная борьба превратилась в борьбу за власть и считают, что САП, НАБУ и другие антикоррупционные органы "были созданы не для этого".

"Народный Фронт" обратился персонально к заместителю генпрокурора, председателю Специальной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, директору НАБУ Артему Сытнику, к послам стран Большой семерки, чтобы "раз и навсегда поставит точку в политической мотивации деятельности антикоррупционных органов".

Как сообщалось, 31 октября НАБУ проводит обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.



Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.



Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.



Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин руководитель ИТ-компании "Turboseo" Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела - сыну министра внутренних дел Александру Авакову и экс-заместителю главы МВД Сергею Чеботарю.

Как известно, обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 – в начале 2015 года.

Уголовное производство по "рюкзаках Авакова" было открыто Генпрокуратурой в июле 2015 года, тогдашний генпрокурор Шокин передал его по подследственности военной прокуратуре, а в апреле 2016 года ГПУ передала дело Национальному антикоррупционному бюро.

Весной 2016 года НАБУ в рамках досудебного расследования получило доступ к банковским счетам компании – поставщика тактических рюкзаков для МВД "Днипровенд", которую связывают с сыном министра внутренних дел Арсена Авакова.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица МВД по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности совершили растрату вверенного им имущества при закупке 6000 рюкзаков для нужд бойцов в зоне АТО.

В феврале появилось видео со скрытой камеры, на котором сын министра внутренних дел Александр Аваков, вероятно, договаривался с экс-заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений министерства.