В Нью-Йорке неизвестный наехал и стрелял в людей, есть жертвы

827 просмотров
Вторник, 31 октября 2017, 22:17
The New York Times

В Нью-Йорке на Манхэттене неизвестный открыл стрельбу, по разным данным погибли от двух до шести человек и ранены от четырех до одиннадцати.

Об этом сообщает "РБК".

Нападение произошло вблизи мемориала Всемирного торгового центра.

Свидетели рассказали, что автомобиль проехал на одной из общественных велосипедных дорожек, сбил велосипедистов и пешеходов и врезался в автобус. После этого из машины вышел мужчина и начал стрелять.

По информации газеты New York Post, погибли два человека и еще четыре пострадали, передает телеканал АВС. В то же время The New York Times пишет, что погибли 6 человек и 11 получили ранения. Официальной информации о жертвах пока нет.

Полиция задержала одного человека.

Темы: США убийство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Лавров: США хотят миротворцами "оккупировать" Донбасс 31 октября 2017, 11:47
Первые ракетные комплексы США "Patriot" появятся в Польше в 2019 году - министр 31 октября 2017, 08:50
Что такое импакт-инвестирование 31 октября 2017, 08:30
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Нью-Йорке неизвестный наехал и стрелял в людей, есть жертвы
В Донецкой области СБУ задержала неизвестного с килограммом взрывчатки
Задержана подозреваемая в убийстве полковника СБУ в Мариуполе
Сын Авакова и еще один фигурант "дела рюкзаков" получили подозрения
Все новости
Хэллоуин

Шутить иль не шутить, вот в чем вопрос

экология

О страхах, что "прячутся" в темных водах Черного моря

а вы знали?

"Вы все делали не так". Как правильно заряжать смартфон