В Нью-Йорке неизвестный наехал и стрелял в людей, есть жертвы

The New York Times

В Нью-Йорке на Манхэттене неизвестный открыл стрельбу, по разным данным погибли от двух до шести человек и ранены от четырех до одиннадцати.

Об этом сообщает "РБК".

Нападение произошло вблизи мемориала Всемирного торгового центра.

Свидетели рассказали, что автомобиль проехал на одной из общественных велосипедных дорожек, сбил велосипедистов и пешеходов и врезался в автобус. После этого из машины вышел мужчина и начал стрелять.

По информации газеты New York Post, погибли два человека и еще четыре пострадали, передает телеканал АВС. В то же время The New York Times пишет, что погибли 6 человек и 11 получили ранения. Официальной информации о жертвах пока нет.

Полиция задержала одного человека.