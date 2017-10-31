Саакашвили исключил возможность экстрадиции в Грузию

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили уверен, что нынешняя украинская власть не будет делать шагов для его задержания и экстрадиции на родину.

"Полная чушь, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день. У них на это нет ни сил, ни исполнителей. Сегодня в Украине продолжается активный процесс обрушения экономики и действующей власти, как это происходило когда-то в Грузии при Шеварднадзе", - заявил Саакашвили во вторник в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" из Киева, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время экс-президент Грузии не исключил возможности своего похищения и тайного отправления в Тбилиси.

"Обычными правовыми процедурами они не смогут меня передать в Грузию, так в этом случае необходимо меня задержать и несколько недель продержать в заключении. Единственный выход у них - где-то похитить меня, затолкать в самолет и отправить в Тбилиси, но за этим последует свержения народом правительства Украины, а также ускорение процесса изгнания из Грузии олигарха Иванишвили", - заявил Саакашвили.

Он добавил, что, если окажется в тюрьме в Грузии, то не собирается спокойно сидеть в камере.

"Я буду активно бороться в заключении, если это, конечно, состоится. Я обращусь не только к членам и сторонникам нашей партии "Единое национальное движение", но и к грузинскому обществу, в котором у меня есть большая поддержка. Есть у меня поддержка и в грузинских госструктурах, в том числе и в правоохранительных органах", - отметил Саакашвили.

По его словам, он прекрасно знает, как действовать при развитии любого сценария.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Грузия требует его экстрадиции.

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать из Украины, поскольку Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца.



В Миграционной службе подтвердили это, объяснив отказ в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты Саакашвили тем, что заявление он передал адвокатами, а не лично.

27 октября стало известно, что друга Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, его бывших охранника и водителя Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

28 октября Михеил Саакашвили заявил, что уверен в том, что генпрокурор Юрий Луценко готовит документы для его экстрадиции.

30 октября представители власти Грузии заявили, что ожидают от Украины конкретных шагов по экстрадиции бывшего президента страны Михеила Саакашвили.