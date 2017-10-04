Вокруг Калиновки нашли 998 разбросанных взрывоопасных предметов

Пиротехнический отряд ГСЧС с начала взрывов складов в Калиновке получил 358 заявок от жителей относительно подозрительных предметов и изъял 998 взрывоопасных предметов.

Об этом 4 октября сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 358 заявок, обнаружено и изъято 998 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к очистке местности от взрывоопасных предметов в 10-километровой зоне вокруг арсенала привлечени 101 человек и 38 единиц техники.

По состоянию на утро 4 октября обследовано 18,876 тысячи га территории.

"Открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается", - говорится в сообщении.

В то же время остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 5 км от г. Калиновка.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек сейчас они постепенно возвращаются домой.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор.

По состоянию на 2 октября на складах боеприпасов в районе Калиновки продолжалась одиночная детонация боеприпасов.

3 октября в Калиновке прекратились взрывы и пожар.