Проект по строительству сети Wi-Fi в киевском метро заморожен

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Среда, 4 октября 2017, 11:05

Акционер компании Mosquito Mobile, которая победила в городском конкурсе на обеспечение метро скоростным интернетом, прекратил финансирование.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в КГГА.

Отмечается, что на данный момент сеть компании Mosquito Mobile на 12 центральных станциях и пяти перегонах ещё продолжает работать, но перед подрядчиками и бюджетом накопились большие долги.

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи через суд начала процесс аннулирования лицензии на Wi-Fi частоты. Как сообщили в пресс-службе ведомства, иск был инициирован после получения извещения от ГФС о том, что оператор не платит налоги. Подрядчики Спейс Ай Ти и Винником Украина начинают выигрывать первые суды по принудительному расчету за оказанные услуги.

Причина заморозки проекта заключается в том, что акционер прекратил финансирование. Напомним, владелец Mosquito - Александр Адарич, совладелец признанного неплатежеспособным Фидобанка.

О запуске Wi-Fi на первых станциях киевской подземки два года назад торжественно объявил мэр столицы Виталий Кличко. Проект Mosquito Mobile победил в городском конкурсе еще в 2014 году. Помимо скоростного интернета, его заданием было обеспечение видеонаблюдения в метро. Предполагалось, что сеть на всех станциях заработает до конца 2016 года, но этого так и не произошло.

В прошлом году Mosquito пробовал зарабатывать на рекламе перед подключением к сети. В этом году реклама исчезла.

Компания в своих комментариях немногословна: работаем, поддерживаем сеть, ищем финансирование.

Как сообщили LIGA.net источники, акционер пытается продать Mosquito. 

Для пользователей это может означать, что новых станций с Wi-Fi в ближайшее время не появится, а также возможно отключение уже построенной сети. 

Напомним, в 2014 Киевская городская государственная администрация и компания "Фидомобайл" подписали договор о строительстве сети WiFi в Киевском метрополитене, стоимостью 100 млн гривен.

Экономическая правда

Темы: метро Киев интернет
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