Над военными объектами в тылу летали беспилотники – штаб АТО

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Среда, 4 октября 2017, 13:24

Украинские военные зафиксировали 2 пролета беспилотных летательных аппаратов над военными объектами в Херсонской и Черкасской областях.

Об этом во время брифинга 4 октября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"По информации Генерального штаба Вооруженных сил, вчера было выявлено 2 факта пролетов беспилотных летательных аппаратов над украинскими военными объектами в тылу", – сказал полковник.

По его словам, это парк отдельной бригады армейской авиации на Херсонщине и техническая территория объединенного центра обеспечения горючим тыла Вооруженных сил в Черкасской области.

"Во время поисковых мероприятий на вышеупомянутой технической территории обнаружен световой маркер, который может применяться для наведения средств поражения с воздуха", – также рассказал Лысенко.

Спикер АТО напомнил о суровой ответственности за несанкционированное проникновение, фото и видеосъемку стратегических объектов ВСУ.

Валентина Романенко, УП

Темы: армия АТО
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