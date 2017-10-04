Стрельба в Лас-Вегасе: Полиция показала запись с камеры полицейского

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Среда, 4 октября 2017, 13:35

Полиция Лас-Вегаса обнародовала 3-минутное видео с камеры полицейского во время стрельбы на музыкальном фестивале.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Издание также приводит слова шерифа округа Кларк Джо Ломбардо о том, что существует более 67 записей с камер, которые носили полицейские во время этого события в тот вечер.

Запись показывает только маленькую часть того, что видели офицеры и не показывает жертв.

На видео все время слышны выстрелы.

События происходят рядом с гостиницей Mandalay Bay.

Как известно ночью 2 октября на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба.

После стрельбы в развлекательном комплексе Mandalay Bay, 58 человек умерли, а более 500 получили ранения.

По предварительной информации, нападающий – 64-летний Стивен Крейг Паддок застрелился сам. Его нашли мертвым в гостиничном номере. При нем было 10 единиц огнестрельного оружия.

Террористическая группировка ИГИЛ 2 октября обнародовала заявление, чтонападающий в Лас-Вегасе был "солдатом исламского государства".

Украинская правда

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