Министр энергетики Польши подтвердил ввоз 11 тыс. тонн угля из ОРДЛО

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Среда, 4 октября 2017, 14:10

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз до его страны антрацита из оккупированных частей Донбасса.

Об этом сообщает Biznes Alert.

"Было ввезено 11 тысяч тонн угля, или же столько, сколько за сутки потребляет один энергетический блок" - сказал Тхужевский.

Сообщение также прокомментировал министр энергетики Украины Игорь Насалик, который находится с визитом в Польше.

"Мы покупаем антрацит в США и африканских стран, а Польша – у наших оккупированных территорий", - сказал он и добавил, что ситуация очень неприятная.

Как сообщили ранее польские СМИ, антрацит с оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу, а доходы от его продажи попадают в том числе в кармане главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. 

Европейская правда

Темы: Польша ОРДЛО уголь
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