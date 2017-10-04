Стало известно, почему законопроектов по Донбассу будет два

Продолжение действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вынесли из законопроекта о реинтеграции Донбасса в отдельный документ по требованию "Народного фронта".



Об этом идет речь в статье Украинской правды "Порядок на словах. Как депутатам представляли реинтеграцию Донбасса".



2 октября в Администрации президента состоялось заседание "стратегической девятки" из-за вопроса об особом порядке на Донбассе.



Там представители "Народного фронта" требовали, чтобы в законе о реинтеграции Донбасса не было упоминаний об особом статусе.



"Даже у нас не все готовы отдавать голос за особый статус, потому что это репутационные потери. Например, Парубий против", – подчеркивает влиятельный депутат НФ, напоминая, что на спикера ВР ориентируются пятеро членов фракции.



Крыло президента согласилось с пожеланием "фронтовиков". Поэтому во вторник закон переписывали, чтобы вынести продолжение особого порядка в отдельный законопроект.



Кроме того, как рассказывает один из участников "стратегической девятки", секретарь СНБО Александр Турчинов хотел, чтобы закон о реинтеграции позволял вводить военное положение без решения Верховной Рады. Однако юристы Администрации президента раскритиковали эту идею.



Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев на неформальной встрече "Минской платформы" 3 октября с участием нардепов из разных фракций, пояснил, что собливо порядок самоуправления Донбасса хотят продолжить из-за санкций против РФ.



По версии АП, продление на год особого порядка для отдельных территорий Донбасса необходимо для продолжения санкций ЕС и США против России.



"Он (Елисеев -ред.) подал эту тему так, что если мы не продолжим особый статус, то американцы и немцы могут воспринять это как выход Украины из Минска. А значит – отмена санкций", – говорит один из народных депутатов, который был на встрече "Минской платформы".

Как сообщалось 4 октября президент Петр Порошенко планирует внести в Верховную Раду два законопроекта о Донбассе.



Валентина Романенко, УП