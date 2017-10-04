Стало известно, почему законопроектов по Донбассу будет два

3578 просмотров
Среда, 4 октября 2017, 14:17

Продолжение действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вынесли из законопроекта о реинтеграции Донбасса в отдельный документ по требованию "Народного фронта".

Об этом идет речь в статье Украинской правды "Порядок на словах. Как депутатам представляли реинтеграцию Донбасса".

2 октября в Администрации президента состоялось заседание "стратегической девятки" из-за вопроса об особом порядке на Донбассе.

Там представители "Народного фронта" требовали, чтобы в законе о реинтеграции Донбасса не было упоминаний об особом статусе.

"Даже у нас не все готовы отдавать голос за особый статус, потому что это репутационные потери. Например, Парубий против", – подчеркивает влиятельный депутат НФ, напоминая, что на спикера ВР ориентируются пятеро членов фракции.

Крыло президента согласилось с пожеланием "фронтовиков". Поэтому во вторник закон переписывали, чтобы вынести продолжение особого порядка в отдельный законопроект.

Кроме того, как рассказывает один из участников "стратегической девятки", секретарь СНБО Александр Турчинов хотел, чтобы закон о реинтеграции позволял вводить военное положение без решения Верховной Рады. Однако юристы Администрации президента раскритиковали эту идею.

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев на неформальной встрече "Минской платформы" 3 октября с участием нардепов из разных фракций, пояснил, что собливо порядок самоуправления Донбасса хотят продолжить из-за санкций против РФ.

По версии АП, продление на год особого порядка для отдельных территорий Донбасса необходимо для продолжения санкций ЕС и США против России.

"Он (Елисеев -ред.) подал эту тему так, что если мы не продолжим особый статус, то американцы и немцы могут воспринять это как выход Украины из Минска. А значит – отмена санкций", – говорит один из народных депутатов, который был на встрече "Минской платформы".

Как сообщалось 4 октября президент Петр Порошенко планирует внести в Верховную Раду два законопроекта о Донбассе.

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада законодательство Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман считает "примитивными" противников пенсионной реформы 4 октября 2017, 11:52
Аваков требует исправить закон по судреформе 4 октября 2017, 11:06
У Ляшко отреагировали на критику Лозового: Его правка – единственная полезная 4 октября 2017, 10:23
powered by lun.ua
Главные новости
Обнародован текст законопроекта о реинтеграции Донбасса
Порошенко готов создать Антикоррупционный суд, но ставит условие
В ВР появился еще один проект о реинтеграции Донбасса
Проект Порошенко о реинтеграции Донбасса зарегистрировали в ВР
Все новости
балет

Миссия выполнима: как прима-балерина Яна Саленко покорила Берлин

наука

Ученый-математик из Украины получила премию $10 тысяч от университета Индии

кино

6 фильмов октября: "Иней", "Кроткая" и "Леди Макбет"