Порошенко внес в ВР еще один закон по Донбассу
Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду еще один проект закона по Донбассу.
Соответствующий проект зарегистрирован под номером 7164.
Это проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Проект определен президентом как неотложный.
Текста документа по состоянию на 15:25 нет.
Ранее собеседники УП сообщали, что президент Петр Порошенко внесет в Верховную Раду два законопроекта о Донбассе.
В среду после обеда в ВР был зарегистрирован проект президентского закона о реинтеграции Донбасса, который он внес как неотложный.
Украинская правда
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