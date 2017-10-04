В 2017 году на склад боеприпасов в Калиновке было выделено 25 млн

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Среда, 4 октября 2017, 16:06

На содержание склада боеприпасов в Калиновке Винницкой области было выделено 25 миллионов 537 тысяч гривен в 2017 году.

Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности заявил заместитель министра обороны Игорь Павловский, отвечая на вопросы нардепов.

"На Калиновку было выделено 25 миллионов гривен. Это на весь 2017 год", - отметил он.

На вопрос нардепов, на что эти деньги тратятся, заместитель Полторака заявил:

"Работы еще продолжаются, это не значит, что уже все 25 ушли... Это проблемы, которые стояли: ремонт хранилищ, пожарное депо".

Как известно, вечером 26 сентября 2017 года случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска были эвакуированы более 30 тысяч человек сейчас они постепенно возвращаются домой.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор.

3 октября в Калиновке прекратились взрывы и пожар.

Роман Кравец, УП

Темы: чрезвычайное происшествие Винницкая область Минобороны
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