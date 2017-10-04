ГПУ инкриминирует госизмену 73 украинским военным в Крыму

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Среда, 4 октября 2017, 16:23

Генеральная прокуратура подозревает в государственной измене 73 украинских военнослужащих, всем им сообщено о подозрении.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос украинской службы Deutsche Welle.

ГПУ отмечает, что обвинительные акты направлены в суд относительно 59 человек. Из них суд рассмотрел и вынес приговоры в двух производствах. Что касается других обвиняемых судебное разбирательство продолжается.

Кроме этого, по информации прокуратуры, 12 производств остановлено, в двух других – продолжается специальное досудебное расследование.

Согласно данным ГПУ, в 2014 году после аннексии Крыма на материковую Украину с полуострова не вернулись 9940 украинских военнослужащих. Почти всем им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса Украины ("самовольное оставление воинской части" и "дезертирство").

Ранее главный военный прокуратур Анатолий Матиос на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны отчитался, что весной 2014 после аннексии Крыма на материковую территорию не вернулось более 14 тысяч военных.

Из них, по его словам, военнослужащих Вооруженных сил Украины – 9477, Национальной гвардии – 1386, Государственной пограничной службы – 1350, Службы безопасности – 1372, а также 507 военнослужащих Государственного космического агентства Украины.

Темы: Крым армия Генпрокуратура
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