Комитет Пашинского просит президента уволить Муженко
Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к президенту Украины относительно увольнении начальника генштаба Виктора Муженко.
За такое решение проголосовали большинство членов комитета, который рассматривал ситуацию на военных складах в Калиновке.
"Согласно Конституции и законам Украины обратиться к президенту об увольнении начальника генштаба", - зачитал председатель комитета Сергей Пашинский.
"И обратиться к министру обороны - уволить руководителя Военной службы правопорядка", - добавил Пашинский.
Во время голосования воздержались члены БПП Ирина Фриз и Александр Бригинец.
Роман Кравец, УП
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