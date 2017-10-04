Комитет Пашинского просит президента уволить Муженко

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Среда, 4 октября 2017, 16:32

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к президенту Украины относительно увольнении начальника генштаба Виктора Муженко.

За такое решение проголосовали большинство членов комитета, который рассматривал ситуацию на военных складах в Калиновке.

"Согласно Конституции и законам Украины обратиться к президенту об увольнении начальника генштаба", - зачитал председатель комитета Сергей Пашинский.

"И обратиться к министру обороны - уволить руководителя Военной службы правопорядка", - добавил Пашинский.

Во время голосования воздержались члены БПП Ирина Фриз и Александр Бригинец.

Роман Кравец, УП

Темы: чрезвычайное происшествие Генштаб
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