Появился текст второго закона Порошенко о Донбассе

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Среда, 4 октября 2017, 16:43

Внесенный президентом в Раду законопроект о мирном урегулировании ситуации на Донбассе просто продолжает в год действие другого закона.

Это следует из текста документа №7164, который опубликовали на сайте Верховной Рады.

В частности, он предлагает продлить еще на один год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которое заканчивается 18 октября.

Для этого проектом предусматривается внесение изменений в статью 1 закона.

"Статья 1. Согласно этому Закону временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу Закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей...", - будет идти речь в новой редакции так называемого закона об особом статусе Донбасса, который Рада принимала в 2014 году сроком на три года.

 
 

Как сообщалось, в среду, 4 октября, Порошенко внес на рассмотрение парламента два законопроекта - "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Продолжение действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вынесли из законопроекта о реинтеграции Донбасса в отдельный документ по требованию "Народного фронта".

Украинская правда

Темы: Порошенко Донбасс Верховная Рада законодательство
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