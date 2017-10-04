РФ подтвердила задержание двух украинских пограничников

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Среда, 4 октября 2017, 17:44

Российская сторона официально подтвердила задержание двух военнослужащих Госпогранслужбы Украины вблизи украино-российской государственной границы в Сумской области.

Об этом сообщил журналистам в среду в Киеве первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, передает "Интерфакс-Украина".

"Российская сторона проинформировала, что ею задержаны два гражданина Украины, которые заявили, что они являются военнослужащими государственной пограничной службы Украины", – сказал Серватюк.

Он пояснил, что российская сторона просит предоставить документы о задержанных.

Серватюк напомнил, что с вечера вторника Госпогранслужба не имела информации о местонахождении своих офицеров.

Подтверждение от российской стороны, по словам первого замглавы Госпогранслужбы Украины, получено после того, как украинское погранведомство обратилось в пограничное ведомство Российской Федерации.

"Я не знаю, каким будет судебное решение. Надеюсь, что завтра оно будет оперативно рассмотрено и это даст возможность осуществить передачу, если нет, тогда будем ждать эту процедуру, когда она завершится", – сказал Серватюк.

Как известно, 3 октября 2 офицера отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" Сумского пограничного отряда осуществляли мониторинг участка государственной границы, а около 20:00 связь с ними прервалась.

В российских СМИ появилась информация, что якобы российские пограничники задержали двух украинских пограничников.

Прокуратура Сумской области по факту исчезновения двух сотрудников отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" Сумского пограничного отряда начала уголовное производство.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 4 октября 2017 по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины с предварительной квалификацией - безвестное исчезновение.


Темы: Пограничная служба Росcия
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