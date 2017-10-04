ГПУ объявила в розыск заместителя и секретаря Шойгу

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Среда, 4 октября 2017, 17:56

Главная военная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении трех чиновников Вооруженных Сил Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что прокуратура завершила специальные досудебные расследование по уголовным производствам по обвинению заместителя Министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, статс-секретаря - заместителя Министра обороны РФ генерала армии Николая Панкова и заместителя Главнокомандующего Военно-морского флота РФ вице-адмирала Александра Федотенкова.

Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, которая привела к гибели людей.

"Досудебным расследованием установлено, что указанные должностные лица в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими руководителями Вооруженных Сил Российской Федерации и представителями власти РФ, совершившили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение установленного Конституцией Украины порядке, склоняли путем угроз и подкупа военнослужащих Командования ВМС ВС Украины к совершению государственной измены, совершили пособничество в ведении агрессивной войны против Украины, способствовали беспрепятственному вторжению военнослужащих ВС РФ для осуществления военной оккупации территории полуострова Крым", - говорится в сообщении ГПУ.

В пресс-службе добавляют, что 4 октября обвинительные акты в отношении этих лиц были направлены в суд.

Сейчас они объявлены в розыск. Судом предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что за 3 года в Украине привлекли к суду 18 российских генералов и адмиралов

Украинская правда

Темы: Украина Росcия оккупация Генпрокуратура
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