Гелетей отчитался, кого из УГО наказали за нападение на журналистов

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Среда, 4 октября 2017, 19:12

Двух офицеров-участников нападения на журналистов программы "Схемы" и их руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщил руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей.

По его словам, после служебного расследования инцидента двух офицеров и их руководителя наказали за несоблюдение требования закона "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и за нарушение требования Устава внутренней службы ВСУ.

"Кроме того, лично по моему указанию в УДО проведены дополнительные занятия по соблюдению правил воинской вежливости и поведения военнослужащих, определенных Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Украины", - рассказал Гелетей.

Он также добавил, что сейчас планируется проведение круглого стола для налаживания коммуникации с журналистами.

Как известно, поздно вечером 15 сентября в Конча-Заспе возле ресторана "QueenCountryClub" журналисты "Схем" подверглись силовым действиям представителей Управления государственной охраны. По данным "Схем", там праздновал свадьбу сын генпрокурора Юрия Луценко – и присутствовали президент, премьер-министр и другие известные лица.

После огласки в УГО назначили внутреннюю проверку – но нарушений в действиях сотрудников не обнаружили. На видео видно, что представители УГО сначала увидели удостоверения журналистов, а через некоторое время помешали им снимать.

Украинская правда

Темы: УГО СМИ
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