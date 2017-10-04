Гелетей отчитался, кого из УГО наказали за нападение на журналистов

Двух офицеров-участников нападения на журналистов программы "Схемы" и их руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщил руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей.

По его словам, после служебного расследования инцидента двух офицеров и их руководителя наказали за несоблюдение требования закона "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и за нарушение требования Устава внутренней службы ВСУ.

"Кроме того, лично по моему указанию в УДО проведены дополнительные занятия по соблюдению правил воинской вежливости и поведения военнослужащих, определенных Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Украины", - рассказал Гелетей.

Он также добавил, что сейчас планируется проведение круглого стола для налаживания коммуникации с журналистами.

Как известно, поздно вечером 15 сентября в Конча-Заспе возле ресторана "QueenCountryClub" журналисты "Схем" подверглись силовым действиям представителей Управления государственной охраны. По данным "Схем", там праздновал свадьбу сын генпрокурора Юрия Луценко – и присутствовали президент, премьер-министр и другие известные лица.



После огласки в УГО назначили внутреннюю проверку – но нарушений в действиях сотрудников не обнаружили. На видео видно, что представители УГО сначала увидели удостоверения журналистов, а через некоторое время помешали им снимать.



Украинская правда