Координатор гуманитарной подгруппы ТКГ посетит ОРЛО – Олифер

Координатор гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Тони Фриш планирует посетить ОРЛО.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украина и ОБСЕ настаивают на том, чтобы среди других незаконно удерживаемых лиц господин Фриш получил возможность проведать Владислава Овчаренко и Дениса Секацкого, в посещении которых господину Фришу было отказано во время его предыдущего визита: крайне важно, чтобы представитель ОБСЕ мог выяснить, применялись ли к заложниками насилие и пытки", - написала она на Facebook.

По словам Олифер, также остро стоит вопрос идентификации местонахождения журналиста Станислава Асеева.

Украинская правда